OM: Agent schoot verdachte terecht neer op kerstavond in Apeldoorn

Inwoners Arnhemse wijk geadviseerd binnen te blijven om gewapende man

13:46 De supermarkt COOP aan de Hommelseweg in Arnhem en verschillende huizen in de wijk Klarendal zijn ontruimd, nadat er een melding is binnengekomen over een gewapende man in het wijkcentrum aan de Rappardstraat. Dit meldt de politie.