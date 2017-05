OM: Arnhemse gijzelnemer had diepe wrok jegens overheid

S. wordt morgen voorgeleid bij de rechter-commissaris in Arnhem. Het OM zal hierbij vragen dat de Arnhemmer in bewaring wordt gesteld. Hij wordt verdacht van het gijzelen van meerdere personen.



De afgelopen dagen zijn getuigen gehoord en is onderzoek gedaan naar de brief en de dvd's die één van de gijzelaars aan de politie moest geven. Ook werden de goederen bestudeerd die in de woning van de verdachte in beslag zijn genomen. Deze onderzoeken worden volgens het OM verder voortgezet.