OM eist 200 uur taakstraf tegen voormalig VVD'er Linschoten voor belastingfraude

Dat gebeurde volgens het OM over de jaren 2010 tot en met 2012, met zijn eigen bv's. De 60-jarige Linschoten moet het volledige bedrag terugbetalen.



Linschoten ontkent fraude gepleegd te hebben. Hij benadrukte tijdens de zitting vanmorgen meermaals dat hij geen kaas heeft gegeten van administratie. ,,Ik was bezig met 100.000 andere dingen, niet met administratie. Ik heb daar geen verstand van en geen affiniteit mee", zegt hij. Het was hem naar eigen zeggen tien jaar lang niet duidelijk dat je erg stipt moet zijn met de belastingbetaling. De officier gelooft daar niks van. ,,Ik kan me niet voorstellen dat iemand die staatssecretaris is geweest de basisregels voor een ondernemer niet begrijpt."



De oud-politicus verwijt zichzelf vooral dat hij zijn boekhouder onvoldoende heeft gecontroleerd. Die zou gedurende een langere periode onvoldoende btw hebben afgedragen. Onkunde, zo noemt hij het. Hij bracht twee of drie keer per jaar al zijn gegevens in een grote doos naar zijn boekhouder. ,,Ik hou niet zo van administratie". Hij opende de brieven van zijn boekhouder ook niet. ,,Ik kreeg alleen rekeningen. Ze waren gemachtigd zelf te incasseren", zegt hij in verweer. Toen het echt misging nam hij een nieuwe adviseur aan 'om de boel op orde te brengen'.