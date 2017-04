OM eist 60 uur werkstraf tegen bedreigers van Sylvana

RechtszaakDe eerste vier van in totaal 22 mensen die Sylvana Simons dood wensten of uitmaakten voor 'aap die moet oprotten' stonden vanochtend terecht in de rechtbank van Amsterdam. Het OM eist tegen alle verdachten dezelfde straf: 60 uur werkstraf. Sylvana zelf was erbij en kreeg ook het woord.

Het gaat om de 33-jarige Wouter van der S. uit Gorinchem, de 42-jarige Bouke van der K. uit Rotterdam, de 24-jarige Jason D. uit Maasdam en de 37-jarige Anne Pieter A. uit Leiden. Ze worden allen verdacht van opruiing en zijn vanochtend alle vier komen opdagen.

De verdachten deden hun uitlatingen tussen 7 oktober 2014 en 12 oktober 2016 op sociale media. Een advocaat van één van de verdachten vroeg de rechter bij aanvang van de zitting waarom juist zijn cliënten terecht staan, terwijl er duizenden scheldpartijen richting Sylvana waren. Volgens het OM staan vandaag en morgen 'de ergste gevallen' voor de rechter.

'Pittig'

Zoals dus Anne Pieter uit Leiden. Hij noemt zijn facebookpost over het afschieten van Sylvana Pieters 'pittig', maar verdedigt zich tegelijkertijd door te melden dat het al lang geleden is gebeurd. De man is er zelfs niet zeker van of hij de doodverwensing toen wel zelf plaatste. Als hij het al deed dan was dat 'uit emotie'.

De 33-jarige Wouter uit Gorinchem geeft het posten van zijn opmerking toe. Hij schreef 'Zulke mensen moeten gewoon uit de weg geruimd worden', drukte op enter en klaar. Niets meer of minder, stelt hij. ,,De opmerking was een momentopname. Ik houd van het Sinterklaasfeest, speelde in het verleden vaak zelf Zwarte Piet, dat moet behouden blijven." Het was stom wat hij deed, maar de man vindt ook dat Sylvana bepaalde reacties uitlokt met wat ze doet. Wouter vreest voor zijn baan sinds zijn vervolging door justitie.

'Boos'

Jason (24) uit Maasdam, bonkig en in trainingspak, poste de volgende tekst op Facebook: 'Die (Sylvana, red.) moet je samen met Peter R, Prem en die nicht Quincy aan de galg hangen'. Hij geeft het toe, die tekst was van hem. ,,Je bent boos, geeft je mening, tikt wat in en gaat over tot de orde van de dag." Het was dom, zo geeft hij ook toe, hij heeft ook niks tegen Sylvana, maar is gewoon tegen de hele discussie om de traditie van Zwarte Piet te veranderen. ,,Ik had toen ook vrij veel stress aan mijn hoofd."



De 42-jarige Bouke schreef onder meer 'Sylvana Banana ... dat zullen we je betaald zetten.' Hij heeft een verklaring voorbereid. ,,Ik wil mijn vriend Zwarte Piet verdedigen. Mijn vriend Zwarte Piet wil zijn naam en kleur niet veranderen", leest de Rotterdammer voor. Hij vindt: wie kaatst kan bal verwachten en moet niet kinderachtig reageren.

Sylvana

,,Ik ben een mens van vlees en bloed, een echt mens die recht heeft op een mening", begint Sylvana Simons haar verklaring. De Artikel 1-politica legt uit hoe pijnlijk Zwarte Piet voor gekleurde mensen is, 'maar die pijn is blijkbaar minder belangrijk dan het recht om één keer per jaar negertje te spelen.'

Ze stelt in de rechtbank dat ze de verdachten nog niet heeft kunnen betrappen op veel inzicht in wat ze gedaan hebben. ,,Ik hoop dat de verdachten zich als een echte vent gaan gedragen en niet de slachtofferrol aannemen zoals ze nu doen."

Strafeis

De officier van justitie eist tegen alle verdachten dezelfde straf: 60 uur werkstraf. Volgens het OM is voldoende bewezen dat alle vier de mannen op internet hebben opgeroepen tot geweld tegen Simons.

De aanklager noemde 'algemene preventie' een belangrijk onderdeel van de strafeis. ,,Wij hopen dat de uiteindelijk op te leggen straf een uitstraling heeft die ervoor zorgt dat in het maatschappelijke debat minder op de man of vrouw wordt gespeeld en dat dit debat fatsoenlijker wordt gevoerd."

Aandacht

Het OM besteedde veel aandacht aan de publieke positie van Sylvana Simons en de maatschappelijke onrust die vooral ontstond nadat zij zich had gemengd in het debat over Zwarte Piet en de stroom aan reacties na haar aansluiting bij de politieke partij DENK. ,,Simons kaatst de bal, die mag ze dan terugverwachten, maar niet grenzeloos", aldus de aanklager.

De beslissing van het OM om strafrechtelijke vervolging in te stellen was in die zin ook een belangrijk signaal aan de samenleving, zei de officier van justitie. Die moet zich bewust zijn van de invloed en macht van internet en sociale media en inzien dat niet altijd en overal alles maar mag worden gezegd. ,,Sociale media vormen een ver reikend platform en een arena voor het democratische debat, maar wel met een keerzijde, zoals we in dit geval hebben gezien."

De uitspraken in de 22 zaken zullen op 18 mei zijn.

