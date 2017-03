OM in hoger beroep in zaak tegen leiders Satudarah

Angelo M. uit Tilburg, de president van Satudarah, werd in deze zaak door de rechtbank in Breda veroordeeld tot 25 maanden cel, terwijl de eis vijf jaar was. Bjorn E. uit Tilburg, vice-president van Satudarah kreeg 46 maanden. Tegen hem was acht jaar celstraf geëist.



In totaal werden veertien leden van de drugsbende twee weken geleden veroordeeld tot celstraffen voor de productie van synthetische drugs, witwassen en wapenbezit. Die vielen lager uit dan verwacht, omdat er volgens de rechtbank geen sprake was van een criminele organisatie.