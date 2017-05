OM vecht vonnis 'wraakvader' Mario Haazen uit Helmond aan

De Helmonder viel in januari dit jaar een gezochte zedenverdachte en oud tbs'er aan. Haazen ontdekte dat een nieuw online vriendje van zijn dochter (14) geen 17 was, maar een man op leeftijd, Jack S. (47). De man vroeg om naaktfoto's, stuurde chocola en rozen en probeerde met haar af te spreken.



De Helmonder spoorde de man op via Facebook en toen hij hem in zijn vizier had gaf hij de politie 'vijf minuten' om in te grijpen anders pakte hij hem zelf. Dat deed hij, en sloeg de man met een schop. Deze brak onder andere beide armen en ligt vier maanden later nog steeds in het ziekenhuis.