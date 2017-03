OM wil dat India vader van peuter Insiya uitlevert

Ook wil het OM twee andere verdachten in VS en Irak horen. Dat bleek vanochtend tijdens een pro formazitting in de ontvoeringszaak. India heeft het rechtsverzoek over vader Shehzad Hemani in behandeling. OM wacht nog op een reactie van het uitleveringsverzoek.



Vorige week bleek dat de ontvoering van de tweejarige peuter uit Amsterdam mogelijk acht maanden lang is voorbereid. Het meisje is nog altijd niet herenigd met haar moeder.