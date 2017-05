OM wil in januari beginnen met omvangrijke strafzaak tegen Holleeder

Ook de advocaten van Willem Holleeder hopen dat de rechtbank begin 2018 met de inhoudelijke behandeling zal beginnen. Dat Holleeder de beschikking krijgt over de aanverwante dossiers noemde raadsman Sander Janssen heel belangrijk. ,,Hij werkt zelf zeer actief mee aan zijn verdediging. Dat is ook logisch, want hij weet precies wie hij in die tijd wel en niet heeft gesproken en hoe de verhoudingen tussen alle personen waren."



Janssen en zijn kantoorgenoot Robert Malewicz vroegen de rechtbank bovendien om de voorlopige hechtenis van Holleeder te schorsen, zodat hij zijn straf voor het bedreigen van misdaadjournalist Peter R. de Vries kan uitzitten. Daarvoor moet Holleeder drie jaar en vier maanden de cel in, ook omdat hij door de dreigementen een deel van een vorige straf moet uitzitten.



Nu Holleeder in afwachting van zijn huidige proces in de cel zit kan hij mooi die straf uitzitten, is de redenering. Janssen: ,,Het is een puur juridische verandering van titel, hij blijft zitten waar hij zit, in de extra beveiligde inrichting in Vught."



Holleeder zelf zei niets, behalve dan dat hij niet wenst mee te werken aan een psychologisch onderzoek: ,,Daar zie ik het nut niet van in."