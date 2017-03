OM: Zes jaar cel en tbs voor dollemansrit Zelhem

Volgens het OM is de verdachte na een dollemansrit met snelheden tot wel 150 kilometer per uur al slingerend tegen de auto van het gezin uit Stolwijk geknald. De officier van justitie acht de man schuldig aan dood door schuld. ,,Hij heeft een onaanvaardbaar risico genomen door met drank en medicijnen op, met hoge snelheid te gaan rijden in de auto terwijl hij niet beschikte over een geldig rijbewijs.''



De auto waarin de verdachte reed, had hij even daarvoor met geweld gestolen van een psycholoog van het NIFP (Nederlands Instituut Forensische Psychiatrie) die hem bezocht. De man was acht dagen voor het ongeval onder voorwaarden op vrije voeten gesteld in een andere strafzaak waarbij hij verdacht werd voor het onder invloed inrijden op twee agenten.