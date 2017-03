Oma Kaatje (90) maakt eerste vliegreis: 'Ging ik ook zo hard?'

,,Weet je zeker dat je niet moet plassen?”, vraagt een van de kinderen plagend aan zijn moeder. Nee, schudt Kaatje Timmerman vastberaden. De 90-jarige oogt heel rustig, zoals ze daar zit op het terras van vliegveld Midden-Zeeland, maar schijn bedriegt. ,,Dit is heel wat anders dan wachten op een bus”, verzucht ze, om vervolgens in lachen uit te barsten.



Ondanks de spanning krijgt Kaatje de glimlach nauwelijks van haar gezicht. Ze geniet zichtbaar van de voorpret en van de aanwezigheid van haar vele kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Die zijn zo mogelijk nog zenuwachtiger dan hun moeder en oma, want het is nog maar de vraag wat ze van haar verjaardagscadeau vindt.



Onbewust was het Kaatje zelf die aanstuurde op haar cadeau. De Goese woont in een aanleunwoning van woonzorgcentrum Rehoboth en toen daar vorig jaar een rondvlucht werd verloot, wilde Kaatje die dolgraag winnen. ,,,Mijn buurvrouw had me enthousiast gemaakt. Zij had bij Midden-Zeeland gevlogen en zou het zo weer doen.”