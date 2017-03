Oma Lies (73) geniet van hardstyle-optreden kleinzoon

Oma

Van Erp is de oma van DJ B-Front, een van de hoofdacts van Hardlab en als Veldhovenaar een van de duwende krachten achter dit nieuwe dansfeest in zijn woonplaats. ,,Zeker erg speciaal om weer eens voor een thuispubliek te mogen draaien. De laatste keer was volgens mij een optreden in De Kers in 2014”, zegt Bob van der Palen (29) alias B-Front. Daarna is het hard gegaan met de dj/producer. Optredens voor meer dan dertigduizend mensen zijn inmiddels de normaalste zaak van de wereld geworden.



Feesten als Mysteryland, Tomorrowland, Defqon.1 staan op zij cv. En het vliegtuiglabel op zijn tas, die hij droeg bij binnenkomst in de Heiberg, verraadt een veelvuldig bezoek aan Schiphol op weg naar het zoveelste buitenlandse optreden. ,,Toch voelt dit optreden wel weer een beetje als een debuut”, erkent B-Front een beetje gespannen. Samen met collega Zany (mede-Veldhovenaar Raoul van Grinsven) is hij niet alleen betrokken bij de organisatie van dit evenement. ,,Mijn familie staat hier nu in de zaal. Dat maak je ook niet altijd mee.”