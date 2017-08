Omleiding door wegwerkzaamheden in Apeldoorn kost 24 kilocalorie

Dode man gevonden in Defensie-bossen bij Harderwijk

20:00 In de bossen nabij een militair oefenterrein in Harderwijk is vanavond het levenloze lichaam van een man gevonden. Hoe hij om het leven kwam is nog onbekend. Omdat de man werd gevonden op een militair oefenterrein voert de Koninklijke Marechaussee het onderzoek uit.