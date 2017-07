Omstreden vrijlating Poolse doodrijder leidt tot strengere regels

De bekendmaking volgt twee maanden na de landelijke ophef over de vervroegde vrijlating van een Pool die in 2013 een tweejarig meisje en haar grootouders had doodgereden in het Limburgse Meijel. Sebastiaan D. maakte gebruik van de regeling waardoor buitenlandse gedetineerden eerder worden vrijgelaten maar dan niet meer mogen terugkeren naar Nederland.

Dijkhoff was het niet eens met de vrijlating en kondigde destijds in de Kamer al aan de regels te zullen aanpassen. Hij gaat duidelijker aangegeven welke factoren worden betrokken bij de beslissing om al dan niet strafonderbreking toe te staan. ,,Daarbij doel ik op factoren als de aard, zwaarte, achtergronden en gevolgen van het gepleegde delict", schrijft Dijkhoff. Daarnaast gaat hij duidelijker in de regeling aangeven in welke gevallen strafonderbreking niet aan de orde is. ,,Dan denk ik aan gevallen waarin de belangen van slachtoffers en nabestaanden en de mate waarin de rechtsorde geschokt is als gevolg van de ernst van het delict zich verzetten tegen het verlenen van strafonderbreking", aldus de staatssecretaris.

Begrip

Dijkhoff zegt begrip te hebben voor de onrust die is ontstaan over de strafonderbreking van Sebastiaan D. ,,De belangen van de nabestaanden en de geschokte reacties van de rechtsorde waren voor mij doorslaggevende redenen om het verzoek tot strafonderbreking in eerste instantie af te wijzen. Door de uitspraak van de Raad voor Strafrechtstoepassing en jeugdbescherming zag ik uiteindelijk geen andere mogelijkheid dan de strafonderbreking toe te wijzen", schrijft Dijkhoff.

Dat de Poolse Sebastiaan D. een verzoek indiende om eerder vrij te komen, had volgens zijn advocaat niks te maken met een gebrek aan medeleven met de nabestaanden. ,,Hij maakt gewoon gebruik van de mogelijkheden die er zijn voor speciale persoonlijke omstandigheden. Een van die mogelijkheden is: de aanstaande geboorte van een kind. En mijn cliënt wilde heel graag bij de bevalling van zijn vrouw in Polen zijn’’, zo verklaarde Rick Engwegen. Het kind waar het om ging, is inmiddels geboren en de vader is sinds april bij moeder en baby.

Emoties

De raadsman benadrukte dat zijn cliënt geen speciale behandeling kreeg als buitenlander. ,,Voor een Nederlandse gedetineerde was het oordeel precies zo uitgepakt; alleen heet dat dan ‘voorwaardelijke invrijheidstelling’. Bij buitenlanders wordt dat ‘vervroegde strafonderbreking’ genoemd." Engwegen zei niet verbaasd te zijn dat er opnieuw ophef was ontstaan over de, ook in de ogen van sommige politieke partijen, geringe celstraf die zijn cliënt uiteindelijk heeft uitgezeten. ,,Ik heb daar begrip voor. Bij deze zaak komen natuurlijk veel emoties kijken.’’

Stoel naar rechtbank