Onbekenden sturen nepbrief RIVM over hiv-test

Het RIVM waarschuwt via Twitter voor de brief en meldt dat het om een nepbrief gaat. Het Aidsfonds noemt het op Twitter een vervelende 1-aprilgrap.



In de brief waarvan het briefpapier van het RIVM afkomstig lijkt te zijn, staat dat het aantal hiv-besmettingen jaarlijks met 35 procent toeneemt en een steeds groter gevaar voor de gezondheid vormt. De geadresseerden zijn volgens de brief verplicht zich zaterdag te melden bij een zorgcentrum in de buurt om bloed, urine en wangslijm af te nemen.



Een woordvoerder van het RIVM noemt het een vervelende brief en een raar verhaal. Van wie de brief afkomstig is en hoeveel er zijn verstuurd is onbekend.