Onderneemster Claudia uit Almere: ik ben dupe van geldsmijtrel bij politie

De Jong eiste vanochtend tijdens een kort geding in Den Haag dat de politie de complete rekening betaalt van enkele feesten rond de jaarwisseling, die zij met haar bedrijf organiseerde voor de Centrale Ondernemingsraad (COR) van de politie. Volgens haar advocaat Vincent van der Velde is tot nu slechts iets minder dan de helft van alle kosten betaald.

Speelbal

Bijna veertien maanden later staat er nog een bedrag van zo'n 20.000 euro open voor de organisatie van feesten in december 2015. ,,Dat de feesten excessief en te luxe zouden zijn geweest, is niet het probleem van De Jong. Ze wil geen speelbal worden in het onderzoek van de politie,'' aldus haar advocaat.

De Jongs probleem is dat ex-voorzitter van de COR Frank Giltay vaak 'net zo makkelijk' extra bestellingen deed. De Jong moest dan extra kosten maken, die ze zelf voorschoot en later in rekening bracht. ,,Zo ging dat nou eenmaal met Giltay,'' zegt Van der Velde.

De COR, onder leiding van Frank Giltay, raakte vorig jaar in opspraak door forse uitgaven. Een groot deel van het jaarlijkse budget van 1,6 miljoen euro ging op aan etentjes en feestjes. Naar Giltay loopt ook een strafrechtelijk onderzoek.

,,De nieuwe man die nu naar de bonnetjes kijkt, ziet die extra bestellingen niet op papier staan en zegt dus gewoon dat ze niet gedaan zijn,'' zegt Van der Velde. ,,Te belachelijk voor woorden, want die kosten zijn gewoon gemaakt, dat staat op papier en dat betwist ook eigenlijk niemand. Alleen moeten ze bij de politie zéker weten dat er opdracht voor is gegeven. Dan moeten ze dus bij Frank Giltay zijn. Die vertikken ze echter te bellen, nou, dan gaan wij hem binnenkort oproepen als getuige en moet hij onder ede maar zeggen hoe het zit.''

Dubbel betaald

De advocaat van de politie stelde dat de offertes en facturen van De Jong niet kloppen of nooit zijn verzonden, dat er bedragen dubbel zijn betaald en dat de politie daarom eigenlijk nog geld van háár moet krijgen. Woordvoerder Suzanne van de Graaf van de politie vindt het vreemd dat De Jong en Van der Velde er nu op aandringen dat Giltay moet getuigen. ,,Wij hadden al eerder voorgesteld om Giltay hierover onder ede te horen, maar dat voorstel wezen ze toen af. Wij weten niet waarom.''

De Jong had altijd contact met Giltay over de evenementen die ze organiseerde. ,,We spraken vooraf uitgebreid door wat de bedoeling was, op basis daarvan maakte ik de offertes. Maar altijd 'onder voorbehoud', want kort vooraf en regelmatig ook tijdens het evenement kwamen er nog kosten bij", vertelde De Jong vanmorgen tijdens de rechtszaak.