Onderzoek anti-islamitische pamfletten gestopt

'Be­gro­tings­over­schot niet uitgeven'

16:01 Het economisch feestje is net goed op gang, maar daar is de president van De Nederlandsche Bank al om de drank weg te halen. Dat begrotingsoverschot is prima volgens Klaas Knot, maar we moeten het vooral niet uitgeven. Stop het in een spaarpotje voor magere tijden, is zijn advies aan de onderhandelaars voor een nieuw kabinet.