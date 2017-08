Ontuchtverdachte Bart C. doet zelfmoordpoging in zijn cel

Bart C. , de verdachte die in voorarrest zit op verdenking van ontucht in de recente zedenzaak in De Bilt, heeft vanochtend in zijn cel een suïcidepoging gedaan. Dit meldt het OM. Hij ligt voor behandeling in het ziekenhuis.

De 27-jarige pedagogisch medewerker van buitenschoolse opvang Partou werd vorige week opgepakt. De Utrechter wordt ervan verdacht tijdens zijn werkzaamheden seksuele handelingen te hebben verricht met twee jonge kinderen. De zaak kwam aan het licht na aangifte door de ouders van de twee kinderen.

De zaak is wellicht groter dan aanvankelijk werd gedacht, want de politie sprak eerder het vermoeden uit dat Bart C. niet meer slachtoffers had gemaakt. Verschillende ouders met kinderen die naar de opvang in De Bilt gaan, hebben na gesprekken met hun kinderen het vermoeden dat C. meer slachtoffers heeft gemaakt dan nu bekend is. Zij zijn naar de politie gestapt.

Zedenrechercheurs

Om hoeveel ouders het gaat, is niet duidelijk. Speciale zedenrechercheurs doen op dit moment onderzoek naar de meldingen die de ouders hebben gedaan. Het is niet bekend of deze ouders ook aangifte hebben gedaan. Het OM wilde eerder deze week inhoudelijk niet reageren en komt later deze week met een update over de stand van het onderzoek.

Voor veel ouders kwam het nieuws dat C. ontucht heeft gepleegd als een grote schok. Hij werkte al vijf jaar bij Partou en was zeer geliefd. Ouders liepen met hem weg. Samen met een vriend was C. de enige mannelijke medewerker bij de buitenschoolse opvang. Hij had een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) en een blanco strafblad. Afgelopen vrijdag werd zijn voorarrest met twee weken verlengd.