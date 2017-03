Ontvoering in Amstelveen door mannen met bivakmutsen

'Explosieven' leiden tot aanhouding ter­reur­ver­dach­te Rotterdam

18:38 De tip van geheime dienst AIVD, op basis waarvan de politie in december Jaouad A. (30) oppakte, stelde dat de Rotterdamse terreurverdachte over explosieven beschikte. De explosieven die in zijn huis werden aangetroffen, waren 188 cobra’s, illegaal vuurwerk. ,,Niet heel vreemd, in december”, stelde A’s advocaat vandaag bij de eerste pro-forma zitting tegen de Rotterdammer.