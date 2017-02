Onur (15) pleegt zelfmoord na ontdekken naaktfoto op Instagram

,,Ik ga doei. Sorry voor alles. Ik doe internet uit dus je kan sturen wat je wil. Het heeft geen nut." Dat zijn zondag de laatste woorden in een chat van de 15-jarige Onur uit Enschede. Daarna springt hij van een flat. Een paar uur eerder heeft hij ontdekt dat er een naaktfoto van hem op Instagram staat.



Een meisje zou verantwoordelijk zijn voor het verspreiden van de foto. Een zelfportret voor de spiegel. Hoe ze er aan kwam is onduidelijk. Hoe dan ook: de 15-jarige jongen kreeg hem onder ogen. Enkele uren later springt hij zijn dood tegemoet. Vlak ervoor wisselt hij wat korte appjes uit met zijn vriendin, waaruit volgens haar blijkt dat hij wanhopig is na het ontdekken van de foto.



Amper een etmaal na het drama verzamelen zo'n 200 leerlingen van zijn school zich voor het huis van zijn ouders, in de wijk Deppenbroek. Ze willen een eerbetoon brengen aan Onur, maar weten zich amper raad met hun eigen gevoelens. Sommige hebben een rode roos meegenomen. ,,Het is een nachtmerrie", snikt een meisje. In de rouwende groep kennen veel tieners de laatste chat van Onur; ze sturen elkaar een screenshot toe.

Quote Ik ga doei. Sorry voor alles. Ik doe internet uit dus je kan sturen wat je wil. Het heeft geen nut Onur

Doei

Om 15.16 uur typt Onur aan z'n vriendin: 'K heb van je gehouden mij baby'. Twee minuten later gevolgd door: 'Ik ga nu doei. Je kan sturen wat je wil, het heeft geen nut...' Dan nog twintig hartjes. Zij appt in paniek terug, 8 berichten in een minuut tijd: 'Doe normaal'. En: Ey Onur, Onur'. Maar er komt geen antwoord meer. Niet veel later moeten politie, ambulances en andere hulpverleners uitrukken.



Een woordvoerder van de politie bevestigt dat er onderzoek wordt gedaan. ,,We zullen dat met tact doen; het gaat om minderjarigen. We zoeken uit of er iets strafbaars is gepleegd. Dat valt nu nog lang niet te zeggen. Het openbaar ministerie moet beslissen of er sprake is van een strafbaar feit en of er een belang is om te vervolgen." De politie kent de verhalen die rond gaan over wie de foto verspreid heeft, een oud-leerlinge van het Bonhoeffer. ,,Maar wij zijn niet van geruchten, wij moeten het hebben van feiten."

Quote We zoeken uit of er iets strafbaars is gepleegd. Dat valt nu nog lang niet te zeggen Een politiewoordvoerder

Quote Het was niet iemand die zijn gevoelens uitte. Maar hier houd je toch geen rekening mee. Het is niet te bevatten Falicia en Asmaya Onur was op het Bonhoeffer College hard op weg zijn ict-diploma te halen. Helemaal niets mee aan de hand op school. ,,Het was een hele lieve zachte jongen", zeggen Falicia Westerink (14) en Amaya Baier (14). ,,Vaak ook wel stil. Het was niet iemand die zijn gevoelens uitte. Maar hier houd je toch geen rekening mee. Het is niet te bevatten." Wat later leggen ze samen een roos bij de flat. Dan keert de groep om, weer naar Onurs huis waar de familie condoleancebezoek ontvangt.



Uiteindelijk komt Onurs oom naar buiten, Gokhan Karasoylu. ,,Dank jullie wel, allemaal. Het is erg lief van jullie. Maar wij kunnen nu niets voor jullie betekenen. Wij hebben onze handen nog vol aan ons eigen verdriet. Jullie hoeven niet weg te gaan, maar meer kunnen wij nu niet." Hij spreidt verontschuldigend zijn handen. Later deze week wordt Onur begraven in Turkije.

Volledig scherm De flat in de Enschedese wijk Deppenbroek die Onur uitkoos om zichzelf van het leven te beroven. © Annina Romita