Ook Albert Heijn start met horeca in supermarkt: 'Dikke 1-0 voor Jumbo'

Retaildeskundige en hoogleraar Cor Molenaar is beduidend enthousiaster over de zet van Albert Heijn. Hij denkt dat de formule een belangrijke rol kan spelen in de sociale functie van de supermarkt. ,,Het kan belangrijk zijn om de toenemende eenzaamheid tegen te gaan, vooral op plaatsen waar veel ouderen en singles wonen. De supermarkt is een plek waar mensen makkelijk met elkaar aan de praat raken. Als je dan even een gezellig kopje koffie kan drinken daarna, is dat bevorderlijk voor het contact tussen mensen’’, stelt hij.



Daarnaast denkt Molenaar dat de horeca in Albert Heijn een logische toevoeging is van het al bestaande aanbod. ,,We worstelen allemaal met onze tijdsindeling. Gezond eten wordt belangrijker, maar het moet wel verantwoord. Mensen doen vaker hun boodschappen online of laten hun eten thuis bezorgen. Een deel van de markt wordt ingepikt door maaltijdboxen, iets waar Albert Heijn zelf inmiddels ook mee begonnen is. De horeca in de supermarkt ligt in het verlengde van kantenklaarmaaltijden die nu al in de schappen liggen’’, aldus Molenaar.