Ook politici gaan in polonaise

Klaas Dijkhoff , staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Kan dat wel, carnavallen midden in de campagne? ,,Ik zou werkelijk niet weten waarom niet. Er gaat niks boven carnaval. En als iedereen staat te carnavallen, heeft het toch ook helemaal geen zin om campagne te voeren?'' Wat is uw outfit dit jaar? ,,Ik ga met vrienden als de cast van Bassie en Adriaan. Wie ik ben? Dat zeg ik niet, dan herkent iedereen me. Ik ben in elk geval niet Bassie.'' Nog specifieke rituelen? ,,Ik zet elk jaar een sanseveria voor het raam, die staat er al. Verder heb ik geen vast schema: we beginnen op de Grote Markt in Breda, daarna zien we wel verder.'' Hoeveel biertjes gaat u drinken? ,,Ik tel ze niet, dat moet je sowieso nooit doen. Maar het gaat natuurlijk de hele dag door, we beginnen 's ochtends al. Dus over drie dagen kom je dan wel op enkele tientallen uit. Ik hou m'n mobiel wel aan, voor noodgevallen, maar ze weten op het werk dat ik in de loop van de dag wat minder goed aanspreekbaar word.'' Wat doet u als mensen over politiek beginnen? ,,Dat gebeurt gelukkig zelden. De rest van het jaar wel, maar met carnaval houden Brabanders zich aan de mores."

Paul Smeulders , wethouder in Helmond voor GroenLinks Kan dat wel, carnavallen midden in de campagne? ,,Natuurlijk. Boven de rivieren wordt er weleens meewarig naar gekeken, maar carnaval is zo belangrijk. Juist in deze tijd, nu iedereen het over de kloof in de samenleving heeft. Tijdens carnaval bestaat die kloof niet, maakt het niks uit of je hoogopgeleid of laagopgeleid bent.'' Wat is uw outfit dit jaar? ,,Vrijdag en zaterdag ben ik in Helmond, waar ik nog wethouder ben. Dan houd ik het qua outfit rustig. Daarna ben ik in Den Bosch met vrienden, dus dat betekent een boerenkiel. Vind ik wel lekker, hoef je er niet lang over na te denken." Nog specifieke rituelen? ,,In Helmond is de sleuteloverdracht aan de stadsprins vaste prik. Daar kan ik als wethouder sowieso niet ontbreken." Hoeveel biertjes gaat u drinken? ,,Er komen heel drukke campagneweken aan, en ik werk ook nog gewoon als wethouder. Dus ik houd het dit keer maar rustig!" Wat doet u als mensen over politiek beginnen? ,,Het komt voor, maar mensen beginnen niet ineens over de vluchtelingenproblematiek of zo. Brabanders weten waar carnaval om draait."

Karin Straus, kamerlid voor de VVD



Kan dat wel, carnavallen midden in de campagne?

,,In mijn geval zeker, want ik ben niet meer verkiesbaar. Maar in Roermond kan je sowieso niks anders. Het is geen Brabant, hè? Hier staat het normale leven echt totaal stil. Je bent even in een parallel universum.''



Wat is uw outfit dit jaar?

,,In het roze, zoals altijd. Onze vriendengroep gaat al jaren in die kleur op stap. De heren zijn ooit begonnen met roze kostuums, daar hebben wij ons later bij aangesloten. We zijn met 50 man, allemaal in het roze. Een soort attractie, mensen stoppen om ons te fotograferen.''



Hebben jullie nog specifieke rituelen?

,,De grote optocht op maandag. Verder zijn we vooral bij de podia en in de kroegen. We vieren het alleen overdag, om acht uur 's avonds gaan we naar huis. De kinderen gaan ook mee, die moeten dan naar bed.''



Hoeveel biertjes gaat u drinken?

,,Voor mij is het geen drinkfeest. Dat cliché wordt in de rest van het land weleens uitvergroot. Ik ben sowieso niet zo van het bier. Al moet ik toegeven dat de heren in het gezelschap dat redelijk compenseren.''



Wat doet u als mensen over politiek beginnen?

,,Ik hoor wel geregeld 'Ik bel je volgende week even ergens over', maar tijdens carnaval zelf wordt het nooit echt inhoudelijk. Limburgers weten dat dit er niet het moment voor is.''