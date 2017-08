Op hol geslagen klokkenspel houdt Amsterdammers uren wakker

Brabants stel trouwt na relatie van 26 jaar om naar Amerika te kunnen

8:28 Je eigen dochter die de trouwakte voorleest, hoe leuk is dat, zegt Irene Kersten (43). Vandaag gaat ze het ervaren als ze in het Astense gemeentehuis 'ja' zegt tegen Bart van Bussel (49). Na 26 jaar samen treden ze nu alsnog in het huwelijksbootje. Daar zit een onalledaagse reden achter.