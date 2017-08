Op hol geslagen klokkenspel houdt Amsterdammers uren wakker

De Westertoren in Amsterdam is vannacht op hol geslagen. Het carillon van de kerk speelde de hele nacht maar door en door. Het spelen van het carillon begon rond de klok van vier uur 's nachts. Enkele buurtbewoners konden niet slapen en belden de politie om te klagen. Koster Ruud Goedhart baalt stevig van de overlast, maar kan er niets aan doen: ,,De gemeente is verantwoordelijk. Ik kan zelfs niet in de toren, ook niet bij een calamiteit.''