Open brief aan koning: Julio Poch moet nú vrij

Mensenrechten vormen de kern van onze beschaving en het is zonder meer goed dat ons staatshoofd hiervoor aandacht vraagt. Echter, onderdeel van diezelfde mensenrechten vormt ook de bescherming van onschuldige burgers tegen de inbreuk door de overheidsmacht. Zo'n onschuldig burger is de heer Julio Poch, een Nederlands staatsburger die reeds sinds september 2009 op last van de Argentijnse autoriteiten in Buenos Aires is gedetineerd, op beschuldiging dat hij ten tijde van het Videla-regime betrokken zou zijn geweest bij zogeheten dodenvluchten. Sindsdien is zijn leven en dat van zijn familie totaal verwoest.



Al ruim zeven jaar zit de heer Poch nu opgesloten, zonder dat tot op heden een onafhankelijke rechter over de schuldvraag in zijn zaak heeft beslist en gekeken heeft naar het gebrek aan bewijsmiddelen.



Een van die mensenrechten die ten tijde van het Videla-regime op grove wijze werden geschonden, is het beginsel dat iemand voor onschuldig moet worden gehouden tot het tegendeel is bewezen: de zogeheten onschuldpresumptie. Toch moet worden vastgesteld dat deze schending zich in Argentinië nog steeds voordoet.



Reeds in 2010 en 2011 zijn namens de heer Poch bij de Inter-American Commission on Human Rights te Washington klachten ingediend tegen Argentinië wegens het niet respecteren van mensenrechtelijke beginselen in zijn procedure, waaronder ook dit grondbeginsel voor een eerlijk strafproces.