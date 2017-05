Opgepakte Van Gogh-activisten: 'Schending vrijheid van meningsuiting'

De actie was een protest tegen het feit dat het museum zich laat sponsoren door oliemaatschappij Shell en hield in dat een aantal vrouwen uit sint-jakobsschelpen, het symbool van Shell, een zwart goedje dronken dat op olie leek. Toen ze zichzelf daarmee besmeurden kwam het op de grond terecht. Volgens het museum was daarom sprake van vernieling.

Vrije mening

Volgens advocaat W.H. Jebbink zijn er echter 'volstrekt geen vernielingen aangericht'. Dat schrijft hij in een persbericht die de actiegroep op Twitter heeft geplaatst. 'Er werd een korte performance gehouden op de trappen van het museum,' zegt Jebbink in het persbericht. 'Het van Gogh Museum en het openbaar ministerie wisten dus dat mijn cliënten slechts hun vrije mening uitten.'

Toeschouwer gearresteerd

Volgens hem kon zij zich niet snel genoeg identificeren. "Dat daar een nacht in een politiecel overheen moet voordat dit wordt ontdekt vind ik twijfelachtig." De vrouw is zaterdagochtend, nadat te zijn gehoord, weer vrijgelaten.

Het Openbaar Ministerie Amsterdam bevestigd dat er negen mensen zijn aangehouden, maar kan op dit moment niet ingaan op individuele gevallen. "Een deel van de mensen wordt momenteel nog gehoord. Ook kijkt justitie naar de beschikbare beelden van de actie," zegt een woordvoerder van het OM. Of de arrestanten ook daadwerkelijk worden vervolgd is nog niet duidelijk.

Openlijke geweldpleging

Eerdere acties

Jebbink haalt in zijn brief ook een vergelijkbaar protest van een jaar geleden aan in zijn brief. In september 2016 beelden activisten van Fossil Free Culture psychische ziektes uit die volgens hen veroorzaakt zijn door olievergiftiging. Toen deed het museum ook geen aangifte, beargumenteerd Jebbink.