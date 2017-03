Opnieuw drukte verwacht op wegen rond Amsterdam

Het verkeer wordt dit hele weekend omgeleid via de snelwegen A2, A12 en A2, maar omdat gisteren veel mensen er met het mooie weer op uit gingen, werd het ook daar druk. Rond Utrecht ontstonden ook files omdat er veel belangstelling was voor de Dutch Comic Con, een beurs in het teken van fantasystripverhalen die ook vandaag nog plaatsvindt in de Jaarbeurs.

Vanwege de drukte besloten veel automobilisten het daarom zaterdag via de provinciale weg te proberen, maar dat bleek niet sneller. Over de A9 of N236 via Weesp naar Hilversum lukte alleen met meer dan een uur vertraging. Bij Driemond (N236) was er geen doorkomen aan en liepen mensen over de snelweg en de afrit. Rijkswaterstaat riep weggebruikers op deze binnenwegen te mijden. Voor zondag geldt hetzelfde. Rijkswaterstaat maant automobilisten goed voorbereid op pad te gaan en de aangegeven omleidingsroute op de snelweg naar Utrecht te volgen.

A270 dicht voor elektrische recordstoet

De snelweg A270 van Helmond richting Eindhoven gaat vanochtend dicht voor een wereldrecordpoging met elektrische voertuigen. De organiserende Eindhovense Rotary Club probeert de langste stoet elektrische voertuigen ooit op de weg te krijgen. Het huidige record werd gevestigd in Berlijn en staat op 577 voertuigen. Er wordt zondag gemikt op zeker zeshonderd deelnemers.

Iedereen met een volledig elektrisch voertuig mag meedoen. Het kan gaan om auto's maar ook om scooters, motoren en bussen.