Oppositie hekelt coalitie om aanpak misdaad

CDA, SP, PVV en D66 wezen vandaag in een Kamerdebat op een interne notitie die onlangs uitlekte. Daarin staat dat de criminaliteit in Nederland groter is dan uit officiële cijfers blijkt en dat politie en justitie te weinig capaciteit hebben om misdaad te kunnen aanpakken.



1 miljard

Inmiddels wordt 450 miljoen euro meer uitgetrokken voor de veiligheidssector, onder druk van de oppositie, maar dat is niet genoeg vinden deze partijen. Ze wijzen erop dat politie, justitie en andere instanties zelf aangeven dat er zeker 1 miljard euro extra bij moet.



De coalitie stelt dat er wel veel is aangepakt, maar niet op alle punten. Zo wil de PvdA de ondermijnende criminaliteit steviger bestrijden, om te voorkomen dat de onderwereld steeds meer vermengt met de gewone wereld . Daarvoor heeft de partij een elf-puntenplan gemaakt dat op proef in Brabant kan worden ingevoerd.



Wél veiliger

Volgens de kersverse justitieminister Stef Blok blijkt uit meerdere onderzoeken dat Nederland wél veiliger is geworden. Maar de oppositie zegt dat dit onvolledige gegevens zijn. Er komen nieuwe metingen aan, zei Blok, die vorige week de afgetreden Van der Steur opvolgde.



De plannen voor de toekomst liggen klaar en het geld dat erbij moet, zullen partijen zelf moeten inbrengen in de formatie na de verkiezingen, aldus de minister.