Oproep Rutte aan Turkse Nederlanders: Hou het hoofd koel

Turkse minister in Frankrijk: Nederlanders zijn fascisten

16:13 De Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlüt Cavusoglu mocht vandaag zonder problemen of belemmeringen een bijeenkomst houden in Frankrijk. In het noord-Franse Metz sprak hij ruim duizend Franse Turken toe, van wie velen de Turkse vlag hadden meegenomen. De zaal was compleet ‘uitverkocht’. Enkele honderden belangstellenden moesten buiten op straat blijven staan.