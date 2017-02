Optimistische Rutte: opnieuw 41 zetels voor VVD en 15 voor PVV

Bij het debat in Twente kreeg Rutte vragen van aanwezigen in de zaal en van mensen via Facebook. Zo werd hem onder meer gevraagd naar zijn open brief die onder andere in AD verscheen en over MH17. De brief is volgens de premier bedoeld voor mensen die ‘hufterig gedrag vertonen’. ,,Niet op migranten zoals gesuggereerd wordt. Als jij – en dat kan iedereen zijn – je hier niet thuis voelt, heb je een keuze. Als het hier echt niet bevalt, kun je weg.”



Rutte zegt dat ‘iedereen bezig is’ met vliegtuigramp MH17. ,,Het eerste doel, de stoffelijke resten naar Nederland krijgen, is gelukt. Doel twee is om de oorzaak van de ramp te achterhalen. Nu zijn ze bezig in een samenwerkingsverband van vijf landen om de daders op te sporen. Ik heb nog veel contact met de nabestaanden. Dit is het allerheftigste dat ik ooit heb meegemaakt en we gaan er alles aan doen om de daders op te sporen, maar dat kost tijd.”