Oranjefans stromen richting uitgang na uitval Max Verstappen

,,Ik ben er hélemaal klaar mee”, zegt Dennis uit Den Haag, terwijl hij fier de kilometers richting de uitgang van het circuit van Spa aflegt. Er is geen twijfel over mogelijk: die gaat naar huis. Net als heel veel andere Max Verstappen-supporters. Zijn uitval zorgt voor veel frustratie bij de oranjefans. ,,Ik ben niet boos op Max hoor. Maar wel op Red Bull. Het is toch belachelijk met zulk materiaal. Ik ben er écht klaar mee”, vervolgt Dennis. Zijn vrienden lachen, maar hebben het ook gehad. ,,Dennis de Mennis is boos'', joelt er een.

Files vermijden

Ze zijn niet de enige. Voor hen lopen Patrick en Alain uit Maastricht. Ze zijn vanmorgen in het holst van de nacht vertrokken om hier op tijd te zijn. Dit is hun eerste bezoek aan een Formule 1-race ooit. ,,Lekker dus”, zegt Patrick. Hij ziet één positief aspect: ,,Ik moet vanavond werken, dus ik ben tenminste wel lekker op tijd thuis.” Het vermijden van de file is voor sommige supporters inderdaad de reden om dan nu maar naar huis te gaan, nu er toch geen Max meer te zien is. ,,Eerst chagrijnig die race kijken, en dan zeker nog drie uur in de file? Ik dacht het niet.”

Thuis een zapmoment, hier niet

Maar zijn dit nou allemaal successupporters? Die alleen komen voor het oranjefeestje, en niet voor de autosport? Ze zeggen van niet, maar daar zijn Martijn en Patrick uit Amersfoort het niet mee eens. Zij blijven namelijk wel staan. ,,Wij komen voor de autosport. Natuurlijk is dit een enorme teleurstelling. Maar we komen voor de sport. Dus natuurlijk blijven we dan staan.”



Ze erkennen wel dat als ze thuis op de bank hadden gezeten, het misschien wel anders was geweest. ,,Ja, dan was dit misschien wel een zapmomentje geweest”, zegt Martijn. Maar nu zijn we hier.”



Andere Nederlanders blijven staan om een hele Hollandse reden. ,,We hebben er voor betaald ook. Dus nu blijven we ook”, wordt lachend en heel eerlijk toegeven. De dure prijs speelt voor sommige vertrekkers een éxtra rol in de teleurstelling hier in Spa. ,,Het was ook geen goedkoop grapje dit!”, verzucht Alain uit Maastricht. ,,Echt balen dat het zo loopt.” Maar ja. Nu hopen op geen file.