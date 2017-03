Organisatie achter komst Cavusoglu: Turken, blijf rustig

Rotterdam op scherp voor komst Turkse minister

11:11 De Rotterdamse politie bereidt zich voor op de komst van de Turkse minister Cavusoglu. De organisatie wil de toespraak laten plaatsvinden in de ambtswoning van de Turkse consul in Rotterdam, maar die locatie zou tot een verkeerschaos kunnen leiden. De ambtswoning ligt aan een doorgaande weg, midden in de Rotterdamse wijk Hillegersberg. Volgens de politie is er nog altijd geen duidelijkheid over de locatie.