Otterpopulatie nauwelijks gegroeid

Reden voor de stagnatie van de groei is het hoge sterftecijfer. Ongeveer een kwart van de populatie kwam om door verkeer of door verdrinking in visfuiken. De meeste otters komen nog steeds voor in Overijssel. De grootste populatie leeft in de Wieden-Weerribben en telt zo'n tachtig dieren. Dit gebied vervult een sleutelrol bij het koloniseren van gebieden elders in het land.