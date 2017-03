Oud-korpschef: Geen vertrouwen meer in onderzoekscommissie

Criminele paar­den­han­de­laar Valkenswaard maakte 2,5 miljoen euro winst

9:42 Er wordt steeds meer duidelijk over de verdenkingen tegen de Spaanse paardenhandelaar José Javier Salvador die is gevestigd aan de 'paardenboulevard' in Valkenswaard. Behalve van witwassen beschuldigt justitie hem van valsheid in geschrifte. Volgens een eerste schatting is er voor ruim 2,5 miljoen euro illegale winst gemaakt.