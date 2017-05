Ouder slaat scheidsrechter met stoel na verloren hockeywedstrijd

‘Wat heb ik verkeerd gedaan?’ zou de scheidsrechter hebben gestameld, nadat hij was belaagd in het clubhuis. Ook andere betrokkenen tasten daags na het incident nog in het duister wat de aanleiding was voor het geweld.



,,Er hing vanaf minuut 1 een opgefokte sfeer’’, stelt Leonidas-coach Jordy van der Waart. ,,Het was een echte derby. Waar we in de C’tjes nog wel eens met 10-0 verloren van HCR, wonnen we nu met 2-1. Misschien konden ze dat niet verkroppen?’’