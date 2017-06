Ouderen zitten steeds vaker op Facebook en Skype

Ouderen maken een inhaalslag op sociale media. Het gebruik van onder meer WhatsApp, Facebook en Twitter is de laatste twee jaar explosief toegenomen onder senioren, terwijl het gebruik door jongeren nauwelijks is veranderd.

Onder 45- tot 65-jarigen nam het gebruik van sociale media toe van 70 procent in 2014 tot 83 procent in 2016. Bij 65-plussers steeg het aandeel ook hard, van 26 procent naar 39 procent. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag naar buiten brengt.

Volgens het CBS is vooral het direct uitwisselen van berichtjes door ouderen fors toegenomen, bijvoorbeeld via Skype Messenger en WhatsApp. Een belangrijke reden is volgens de onderzoekers het toegenomen smartphonebezit. Onder 12- tot 25-jarigen bleef het gebruik van sociale netwerken met 95 procent vrijwel gelijk.

Quote Ze willen het ook graag leren, omdat het tegenwoordig dé manier is om contact te houden met vrienden en familieleden Arno Heltzel van seniorenorganisatie KBO-PCOB 'Absolute noodzaak'

,,Voor ouderen is het absolute noodzaak geworden om sociale media te gebruiken”, zegt Arno Heltzel van seniorenorganisatie KBO-PCOB. ,,Steeds meer bedrijven doen alleen nog zaken via internet. Ook de overheid verwacht steeds vaker dat je online je zaken regelt. Dat maakt dat ouderen niet kunnen achterblijven, ook niet op sociale media.”

Volgens Heltzel is het voor ouderen gemakkelijker geworden om gebruik te maken van sociale media. ,,De tablet en de smartphone zijn gebruiksvriendelijk. Ouderen leren het snel. En ze willen het ook graag leren, omdat het tegenwoordig dé manier is om contact te houden met vrienden en familieleden. Skype wordt veel gebruikt om met kleinkinderen te chatten en elkaar te zien, bijvoorbeeld in het buitenland.”

Contact met zorgverleners

KBO-PCOB heeft ruim 100 tabletcoaches in Nederland die ouderen op weg helpen met hun iPad. ,,De vraag is heel groot”, zegt Heltzel. ,,De tablet is ontzettend populair. Ook om foto’s te verzenden en te ontvangen naar kinderen en kleinkinderen. Maar ook voor e-health-toepassingen. In de toekomst verwachten wij dat ouderen via sociale media meer contact met zorgverleners zullen hebben.”