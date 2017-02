Ouders van omgekomen Youri Bicker (26) eisen heropening onderzoek naar dood

Youri Bicker overleed destijds na een avondje stappen, om onopgehelderde redenen. Hij studeerde biomedische technologie aan de TU Eindhoven. Het OM in Breda heeft vorige week een nieuw verzoek van de nabestaanden tot het verkrijgen van een kopie van het onderzoeksdossier afgewezen. Evenmin is het OM bereid de zaak te heropenen. Volgens plaatsvervangend hoofdofficier van justitie Yolanda de Groot hebben de ouders op 22 november vorig jaar inzage gekregen in het dossier. Ook is hen uitgelegd wat er destijds wel en niet is onderzocht.

Terughoudend OM

In een brief aan de raadsman van de ouders van Bicker, Sébas Diekstra, schrijft zij dat het OM terughoudend is in het verstrekken van onderzoeksdossiers. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren bij rouwverwerking. In dit geval verwijt zij de ouders dat zij ,,met regelmaat de publiciteit zoeken in deze zaak''. Ook beschuldigt de familie volgens De Groot ,,een concreet persoon van de moord op hun zoon zonder feitelijke onderbouwing''. Daarom vreest zij voor ,,overhaaste en onzorgvuldige conclusies''.



Advocaat Diekstra zegt dat hem ,,gebleken is dat er onzorgvuldig onderzoek is gedaan naar de toedracht van het overlijden". Er is volgens hem geen sectie verricht, hoewel de doodsoorzaak en de toedracht onduidelijk waren. ,,Door de nabestaanden geen kopie van het dossier te verstrekken, zijn zij niet in staat externe deskundigen alsnog nader onderzoek te laten doen'', zegt Diekstra.