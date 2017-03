Ouders verongelukte Ruben (11): Hij kende geen gevaar

Het jongetje wilde zaterdagmiddag de snelweg oversteken, toen hij werd geschept door een auto. Hij werd zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis en bezweek de volgende ochtend aan zijn verwondingen.



Volgens zijn ouders had Ruben het verstandelijke vermogen van een kind van drie. Hij verbleef doordeweeks op een gesloten afdeling in een zorginstelling, maar kwam in de weekenden naar huis. ,,Hij kende geen gevaar. Dat is ook wel gebleken en dat wisten we ook'', vertelt zijn moeder Martine van der Burg tegen Omroep West.



Ruben was even voor het ongeluk nog in een auto op het erf aan het spelen. Zijn ouders vermoeden dat hij over het hek is geklommen dat speciaal voor hem rond hun woning was neergezet.