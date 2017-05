Oudste beademingspatiënt (75) van Nederland overleden

René Vercoutre (75), de oudste beademingspatiënt van Nederland, is gisteren in het Rotterdamse Erasmus MC overleden. Nierproblemen zijn hem fataal geworden. Hij wilde niet meer worden behandeld. Omringd door zijn familie werd de beademing stopgezet.

Vercoutre keek enorm uit naar komende zondag. Die dag zou hij 76 worden, en uitgerekend op die dag zou zijn geliefde Feyenoord kampioen kunnen worden. Zo groot als de wil om te leven, zo op was zijn lichaam.

Vercoutre was de oudste beademingspatiënt van Nederland. In 1956 raakte hij volledig verlamd door polio. De rest van zijn leven was hij veroordeeld tot een beademingsmachine. Dat weerhield hem er niet van alles uit zijn leven te halen. Hij zat bij een schaakvereniging en ging nog uit eten en naar de bioscoop.

Genieten van mensen

Dankzij rubberen beademingsbuisjes (trachea canules) in zijn keel kon hij blijven praten. Zijn stem was de sleutel tot het leven. Hij genoot van mensen en van communiceren. Wanhopig was hij dan ook toen zijn canules van de Duitse fabrikant Rüsch, die al sinds 1995 niet meer worden gemaakt, op waren. ,,Als ik niet meer kan praten, wil ik niet meer leven'', vertelde hij in deze krant.

De PVV stelde Kamervragen en wereldwijd gingen mensen op zoek naar de buisjes. Leverancier Teleflex beloofde speciaal voor hem nieuwe canules te maken, maar leverde de verkeerde. Vercoutre was terug bij af.

De moed zonk hem langzaam in de schoenen, vertelde hij in zijn laatste interview in deze krant, begin vorige week. Zijn toch al broze gezondheid ging achteruit. Het oude, afbrokkelende beademingsbuisje dat hij noodgedwongen hergebruikte, stond symbool voor de fysieke aftakeling.

Niet meer verder

Enkele dagen later, op Koningsdag, werd Vercoutre met spoed naar het Erasmus MC in Rotterdam gebracht. Zijn nieren hadden het opgegeven. In het ziekenhuis kon hij dankzij een beademingsapparaat nog aangeven dat hij niet verder wilde leven.

Juist die laatste dag was hij bijzonder helder en rustig. Hij had een goed gesprek met zijn zoon en knokte zich de nacht door om ook afscheid te kunnen nemen van zijn dochter, die gisterochtend met spoed uit de Verenigde Staten arriveerde.