'Overleden bewoner van ontplofte flat Veendam was probleemgeval'

Ook een woordvoerder van woningbouwvereniging Acantus zegt dat de bewoner bekend stond als een overlastgever. Er werd gekeken naar een oplossing en er werd al gezocht naar andere woonruimte om hem onder te brengen. Of de bewoner het appartement met opzet heeft laten ontploffen, kan Acantus niet zeggen. Burgemeester Sipke Swierstra van Veendam zegt dat het slachtoffer nog niet geïdentificeerd is. De politie is volgens hem ook nog niet klaar met het onderzoek. ,,We kunnen dus ook nog niet zeggen of de man bij de gemeente in het vizier was als overlastgever. Dat gaan we onderzoeken." Verder laat hij weten dat vooralsnog wordt uitgegaan van een gasexplosie op de bovenste verdieping. Of die is veroorzaakt door de overlastgever kan hij nog niet bevestigen. ,,Maar dat is wel zeer waarschijnlijk", zegt hij.



De derde en vierde etage van het gebouw zijn door de explosie ingestort. Er is veel schade aan andere appartementen en ook de rest van het pand staat op instorten. ,,We zijn met de hulpverlening al even binnen geweest om te zien wat de toestand was'', zegt een woordvoerder van de brandweer. ,,Dat kunnen we maar heel beperkt doen, omdat het pand erg instabiel is.'' De brandweer zegt hulp te krijgen van specialistische teams uit andere provincies en bouwkundigen om veilig te kunnen handelen.