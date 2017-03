Paddenslachting in Oirschot: 170 beestjes doodgereden in een nacht

Liveblog LIVE: Erdogan wil stedenband met Rotterdam verbreken

15:57 Na het uitzetten van de Turkse minister van Familiezaken en de daarop volgende rellen in Rotterdam hebben Turkije en Nederland knallende ruzie. Turkije dreigt met sancties en stapt mogelijk naar de Europese rechter vanwege het conflict. De Nederlandse regering blijft echter achter haar handelen staan. Lees alles over de nasleep van deze diplomatieke rel in ons liveblog.