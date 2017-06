Paleis Soestdijk wordt deels hotel

De winnende partij is Made In Holland. Bij dit plan wordt het paleis 'een proeftuin waar innovatie zichtbaar en beleefbaar wordt.' Het paleis biedt ruimte aan tentoonstellingen. In de vleugels kunnen bedrijven en kennisorganisaties ruimte huren om hun nieuwste innovaties te presenteren. Aan de overkant van de Amsterdamsestraatweg is ruimte voor ontvangsten en evenementen. Op verschillende plekken op het landgoed komen restaurants en hotels. Op het terrein van de voormalige marechausseekazerne ziet Made in Holland plaats voor 65 (half)vrijstaande woningen.

Wethouder Erwin Jansma van de gemeente Baarn benadrukt dat de raad van zijn gemeente het laatste woord heeft. ,,Er moeten vergunningen komen en een bestemmingsplan. Het plan voor de woningen zal bijvoorbeeld door ons getoetst gaan worden. Het is dus niet gezegd, dat alles wat Made in Holland wil ook daadwerkelijk gaat gebeuren. Ik ga er vanuit dat Made in Holland als professionele partij flexibel met dit gegeven kan omgaan.’’

Geen voorkeur

Baarn had volgens Jansma geen voorkeur voor één van drie overgebleven kandidaten. ,,Wij zijn betrokken, maar geven geen oordeel over de inhoud van deze particuliere verkoop. Het belangrijkste voor ons is dat er nu aan de toekomst van het paleis gewerkt kan worden. Dat is goed voor Baarn.’’

Een onafhankelijke commissie beoordeelde de drie overgebleven plannen op duurzaamheid, financieel soliditeit en zakelijk rendabel. Daarbij moest er ruimte zijn voor de restauratie van het paleis. Het voormalige woonpaleis van prinses Juliana en prins Bernhard kampt met nog al wat achterstallig onderhoud. De renovatie gaat de nieuwe eigenaar zo'n 100 miljoen euro kosten. De Rijksvastgoedbedrijf wilde graag van het gebouw af. Het in stand houden kost de belastingbetaler circa 2,5 miljoen euro per jaar.

Made in Holland heeft de race om paleis Soestdijk te kopen met het bod van 1,7 miljoen euro gewonnen van twee andere bieders: het initiatief Eden Soestdijk en het plan Buitenplaats Soestdijk. In een eerdere ronde waren alle drie de initiatieven al inhoudelijk beoordeeld. Ze voldeden allemaal aan de kwalitatieve en duurzame criteria voor de toekomst van paleis Soestdijk. In de laatste ronde telde alleen nog de hoogte van het bod en eventuele voorwaarden daarbij.

Het consortium Made By Holland bestaat uit Meyer Bergman Investments B.V., Beheer- en Exploitatiemaatschappij Westergasfabriek B.V., adviesbureau Hylkema Consultants en Leeuwenpoort Ontwikkeling B.V. ,,De herontwikkeling van Soestdijk is een complexe opgave,’’ zegt woordvoerder Maya Meijer-Bergmans van de winnende partij, ,,We durven dit aan omdat we de expertise in eigen huis hebben om deze uitdaging tot een succes te maken. We weten waar we aan beginnen, immers met bijvoorbeeld de Westergasfabriek hebben we bewezen een gebouwencomplex zorgvuldig te restaureren en te renoveren. We hebben daarmee van de gebouwen en de omgeving een plek gemaakt waar heel veel verschillende mensen zich thuis voelen.''

