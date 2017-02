Parlement Bangladesh stemt in met omstreden kindhuwelijk

Emotionele oproep Marokkaanse opa slaat aan: 'Jongeren, grijp je kansen'

18:46 Hij beseft nog niet helemaal wat hij met zijn verhaal teweeg heeft gebracht, de 75-jarige Marokkaanse Hassan uit Nijmegen. In een Facebook-post vertelde hij afgelopen donderdag over zijn leven, en riep hij Marokkaanse jongeren op om te studeren, want 'die mogelijkheid heeft hij nooit gehad'. Het bericht is inmiddels ruim 35.000 keer gedeeld, kreeg bijna 100.000 'likes' en meer dan 10.000 reacties.