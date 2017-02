Partijen boos over ontslagvergoeding NS-topmannen

Illegale si­ga­ret­ten­fa­briek in Oirschot opgerold

13:57 Agenten hebben vrijdag een illegale sigarettenfabriek in een loods in het Brabantse Oirschot ontdekt. Acht mannen waren aan het werk en zijn aangehouden. De fabriek is ontmanteld en de tabak en productiematerialen zijn vernietigd.