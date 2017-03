Partijen flink verdeeld over leeftijdsgrens voltooid leven

Gert-Jan Segers van de ChristenUnie vindt het idee ,,levensgevaarlijk''. ,,Andere hulp is nodig. Denk aan mensen die dankbaar zijn dat hun eerdere doodswens nooit is ingewilligd'', stelt hij op Twitter. SGP-lijsttrekker Kees van der Staaij noemde de opmerking van Pechtold ,,verbijsterend''. ,,Dit ondermijnt alle inzet om het hoge aantal zelfmoorden in Nederland terug te dringen. Elk mensenleven is waardevol!'', aldus Van der Staaij.



GroenLinks-voorman Jesse Klaver werd vandaag ook naar de kwestie gevraagd, in gesprek met Frits Wester. Hij vindt het eventuele verlagen van de leeftijdsgrens ,,een dilemma'', maar tegelijkertijd dat mensen ,,waardig uit het leven moeten kunnen stappen''. ,,Om eerlijk te zijn zou ik tegen deze meneer hebben gezegd 'ik weet nog niet of ik daarvoor zou zijn''', zei Klaver over de man die Pechtold de vraag stelde.