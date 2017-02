Partijvoorzitter Jan Nagel: Krol was echt heel erg moe

VIDEO50Plus-lijsttrekker Henk Krol heeft het te druk. Hij maakte de afgelopen weken fouten en verliest zetels in de peilingen. Na overleg met partijvoorzitter Jan Nagel is zijn agenda schoongeveegd. ‘Henk was niet in optimale conditie.’

Krol oogt vermoeid, hij heeft moeilijke dagen achter de rug. Maandag zat hij urenlang in het ziekenhuis voor zware onderzoeken. Hij moest een MRI-scan ondergaan. Een controle, omdat hij in het verleden darmkanker heeft gehad. Diezelfde avond zat hij op tv bij Pauw en Jinek. ,,Je doet het nooit goed’’ zegt partijvoorzitter Jan Nagel. ,,Als je Pauw en Jinek afzegt, dan laat Krol het afweten. En als hij dat darmonderzoek afzegt, kan het maanden duren voor hij aan de beurt is.’’

Krol deed beiden. Dus verhaspelde Krol bij Pauw en Jinek andermaal oudedagsvoorziening AOW met de WAO, de uitkering voor arbeidsongeschiktheid. ,,Dat had te maken met het roesje dat ik in het ziekenhuis had gekregen. Ik was doodmoe’’, verklaart Krol.

Conditie

Partijvoorzitter Jan Nagel heeft daarop woensdagochtend besloten de agenda van Krol op te schonen. De 66-jarige lijsttrekker doet alleen nog de belangrijkste campagneactiviteiten. ,,Door dat zware onderzoek en de drukke agenda was hij niet in optimale conditie’’, zegt Nagel. ,,Henk is gewoon te aardig. Hij wil iedereen ter wille zijn. We hebben zijn agenda gepakt en gezegd: zorg ervoor dat je het goed kunt doen, dat je in goede conditie bent.’’

Dat Krol het rustiger aan moet doen, terwijl de peilingen voor 50Plus overal een flinke knauw krijgen na een paar blunders, bevestigt echter wel het beeld van een partij in het nauw. Nagel vertelde zelf aan het ANP dat de agenda werd opgeschoond en voedde daarmee de speculatie dat hij Krol op een zijspoor zet. Het is niet meer rustig geworden in 50Plus, sinds Krol vorige week de indruk wekte dat zijn partij de AOW zou korten om de pensioenleeftijd te kunnen verlagen. De peilingen schieten daardoor omlaag van 10 naar 6 zetels.

Inschattingsfouten

De druk is enorm, nu de finish op 15 maart met winst in zicht lijkt. ,,Dit was gewoon niet vol te houden,’’ zegt Nagel. ,,Henk was echt heel erg moe.’’ Hij erkent dat door onbekendheid van de fractiemedewerkers van Krol met de heftigheid van een verkiezingscampagne ,,heel goed bedoeld’’ inschattingsfouten zijn gemaakt door tal van uitnodigingen aan te nemen.

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm Jan Nagel

Quote Het kan iedereen overkomen dat je op een hectisch moment niet de goeie formulering pakt Jan Nagel Toch blijft Nagel onverkort achter Krol staan. ,,Henk snapt de materie absoluut. Hij weet het als geen ander uit te leggen. Het kan iedereen overkomen dat je op een hectisch moment niet de goeie formulering pakt. Maar we moeten ook constateren dat een partij met één zetel in de Kamer in de peilingen tussen de 5 en 10 zetels krijgt. Dat is fantastisch en dat is te danken aan Henk Krol.’’

Van paniek wil de strijdlustige Nagel niks horen. ,,De partij is niet in crisis. Dit verbroedert juist. We krijgen op het partijkantoor heel veel positieve reacties. Mensen hebben het gevoel dat Henk de underdog is.’’

Frustratie

Bovendien vindt Nagel dat 50Plus wel erg kritisch wordt benaderd door de pers. Geen enkele andere partij wordt zo behandeld, stelt hij. Uit zijn tas haalt hij voorpagina’s met chocoladeletters over vermeende subsidiefraude door Krol. De 50Plus-lijsttrekker werd daar niet voor vervolgd, maar tot frustratie van Nagel is dat slechts een klein berichtje in de krant geworden.

Nagel gaat er nog steeds vanuit dat hij na twee mislukte partijen (Leefbaar en de Partij voor Rechtvaardigheid, Daadkracht en Vooruitgang) goud in handen heeft met zijn ouderenpartij. Krol kan zich zelfs nieuwe fouten veroorloven in deze verkiezingscampagne. ,,Waarom niet? Als je een voetballer hebt die de club kampioen maakt, zal hij ook wel eens een bal missen.’’