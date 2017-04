Pasen wordt kouder dan kerst

Bart (14) solliciteert als burgemeester van Dordrecht

12:48 Toen Bart een paar weken geleden op ad.nl las dat de burgemeestersvacature opengesteld was, twijfelde hij geen seconde en kroop achter de computer om een sollicitatiebrief te schrijven. ,,Het leek me gewoon leuk om mee te doen’’, zegt de tiener, die in de tweede klas van het vwo zit. In zijn brief schrijft de tiener onder meer dat ‘de baan en de gemeente in het verlengde van mijn ambities en wensen liggen’. Verder stelt hij ‘affiniteit te hebben met leidinggeven, in de pers verschijnen en hard werken’. Daarnaast stelt hij ‘van nature erg filantropisch’ te zijn aangelegd. ,,Wat ik daarmee bedoel? Dat weet ik eigenlijk niet. Dat heeft mijn broer erin gezet.’’