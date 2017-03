'Patricia Paay is een leugenaar die mij door slijk heeft gehaald'

,,Ze heeft een jaar lang alles bij elkaar gelogen. Patricia Paay is een pathologische leugenaar. Ze wist vanaf het begin af aan dat ze kansloos was, maar ze heeft wel een jaar lang mijn naam door het slijk gehaald.'' Aldus ondernemer Maarten Oostvogel, die vandaag van de rechter in Haarlem te horen kreeg dat hij niet alsnog een ton achterstallig 'salaris' moet overmaken aan Patricia Paay, met wie hij een pantylijn exploiteerde.

Oostvogel, in het Noord-Hollandse Lijnden ook nog eens buurman van Patricia Paay, viert geen feestje na de juridische overwinning van vandaag. ,,Ik heb me geen seconde druk gemaakt, de zaak was zo klaar als een klontje. Volstrekt kansloze claim van haar. Ik heb haar altijd netjes betaald. Ze heeft voor het jaar 2015 al bijna een ton gekregen. En als ze niet zo raar had gedaan, had ze járenlang een mooi bedrag kunnen opstrijken.''

Promotie

Oostvogels bedrijf en Patricia Paay kwamen in 2015 mondeling overeen dat het bedrijf ondergoed en panty's onder de naam LaPaay zou verkopen. Paay zou op haar beurt promotieactiviteiten voor de producten verrichten. Over met name dat laatste ontstond ruzie, omdat Paay een keer niet kwam opdagen, waarna de samenwerking werd opgezegd.

Paay claimde daarna nog geld tegoed te hebben over het jaar 2016. Oostvogel weigerde te betalen, waarna beiden eind februari tegenover elkaar stonden in de rechtbank in Haarlem. LuwteDe ondernemer suggereert dat het nu zijn beurt is om actie te ondernemen. ,,Ik doe mijn zaken altijd in de luwte, maar ik ben nu een jaar lang door haar afgeschilderd als een onbetrouwbare ondernemer. Of dit me geld heeft gekost? Laat ik het zo zeggen: dit heeft me geen geld opgeleverd. Ik laat het hier natuurlijk niet bij zitten, maar wat ik precies ga doen, hou ik voor mezelf.''

Seksfilmpje

De rechtszaak diende eind februari achter gesloten deuren om 'privacyredenen', omdat La Paay inmiddels door een uitgelekt seksfilmpje totaal voor schut was gezet. Paay zelf suggereerde dat Oostvogel daar iets mee te maken had.

De ondernemer is daar nog steeds woest over en is volgens de politie ook geen verdachte in de seksfilmzaak. Volgens Oostvogel is de zaak rond de panty's een 'metafoor' voor die andere zaak, rond de uitgelekte seksfilmpjes. ,,Ik zeg niet dat zij ze zelf heeft gelekt, want ik heb nergens bewijs voor, maar Patricia Paay verzint wel gewoon alles bij elkaar.''