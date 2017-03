'Patrick Kluivert al jaren gechanteerd door goksyndicaat'

Doden bij ongelukken in Noord-Brabant en Limburg

4:47 Bij een verkeersongeluk op de Waarderweg in de Limburgse plaats Montfort is in de nacht van vrijdag op zaterdag een 43-jarige man uit het nabijgelegen dorp Vlodrop om het leven gekomen. In Roosendaal kwamen twee mensen om het leven nadat ze tegen een viaduct waren gereden.