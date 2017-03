Peiling: goed dat Nederland zijn tanden laat zien

Slechts twee procent is het oneens met de stelling en vijf procent had liever een compromis als oplossing gezien (5 procent). Het merendeel is het dus eens met de beslissing om het vliegtuig van minister Mevlüt Çavusoglu (Buitenlandse zaken) niet te laten landen.

Demonstranten

In Rotterdam braken zaterdag rellen uit na het gedwongen vertrek van de Turkse minister. Boze Turkse Nederlanders gingen de straat op. Hen is meerdere keren gevraagd vreedzaam te vertrekken. Een groot deel van de demonstranten gaf gehoor aan die oproep, maar een deel van hen begon de politie te bekogelen met bakstenen en bloempotten. Dat was voor de ME reden om in te grijpen.