Per ongeluk verkocht erfstuk weer terecht

Het schilderijtje was gekocht door Desiree uit Alkmaar. Gisteren gingen moeder en dochter Montijn samen het schilderij ophalen.



,,Ik was er helemaal ondersteboven van", zei Astrid tegen NHNieuws over het moment dat de koper van het schilderij zich via Facebook meldde. Desiree liet het schilderij nog wel even taxeren, maar het bleek weinig waard te zijn. Wat had ze gedaan als het miljoenen had kunnen opleveren? ,,Ik denk precies hetzelfde", zegt ze. ,,Maar misschien waren we dan wel even om de tafel gaan zitten."